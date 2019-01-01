برشلونة ينفي التفاوض لضم ماكسي جوميز

هل قدّم برشلونة عرضًا رسميًا لضم ماكسي؟

نفى نادي برشلونة الإسباني التقارير التي تؤكد تقديمه لعرض رسمي إلى سيلتا فيجو للتعاقد مع ماكسي جوميز خلال الصيف المقبل.

جوميز لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 50 مليون يورو وبحسب التقارير الصحفية فإن برشلونة حاول ضمه مقابل 25 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة لم يعرض 25 مليون يورو لضم جوميز والفريق لم يتواصل حتى الآن من إدارة سيلتا.

وأشارت إلى أنّ اللاعب ضمن خطة النادي الكتالوني لإيجاد خليفة لمواطنه لويس سواريز ولكن النادي لم يستقر بعد على ضمه.

"إذا لم يحالفنا الحظ في دوري الأبطال، إذن.. دراكاريس!" 🐉🔥



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/oEsEoo9YfO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وكان برشلونة يراقب لوكا يوفيتش، لاعب فرانكفورت، في يناير الماضي ولكن النادي قرر عدم التعاقد معه ليصبح أقرب إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حسم أول صفقاته للصيف المقبل بضم فرينكي دي يونج من أياكس مقابل 75 مليون يورو.