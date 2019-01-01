برشلونة ينفي استبعاده من كأس ملك إسبانيا

هل يلاقي برشلونة نفس مصير ريال مدريد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نفى نادي برشلونة الإسباني، التقارير الصادرة من موندو ديبورتيفو الإسبانية، باستبعاده من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بسبب مشاركة لاعب موقوف.

وأكد النادي الكتالوني أن اللاعب موقوف بمسابقة الدوري وليس بمسابقة الكأس، ويحق له المشاركة بكأس ملك إسبانيا.

ونشرت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة مهدد بالاستبعاد من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018-19، قبل مواجهة الإياب أمام ليفانتي.

وحسب الصحفية الإسبانية، فأن برشلونة أشرك لاعبه خوان براندريز "تشومي" في لقاء الذهاب، رغم إيقافه مع فريق برشلونة بي.

الأمر الذي يعيد للأذهان استبعاد ريال مدريد من الدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا أمام قادش بخطأ إداري بعد مشاركة الروسي دينيس تشيرشيف.

إلا أن المادة 56.3 في لوائح المسابقات الإسبانية، تشير إلى أن اللاعب الموقوف من المشاركة لن يكون قادراً على المشاركة مع الفريق أو النادي الذي يلعب له حتى نهاية مدة إيقافه".

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( 🎥 : @afcasiancup_ar ) pic.twitter.com/KHuNbo8O7W — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

"والنادي الذي لا يتبع اللوائح التنظيمية، ويشرك لاعباً موقوفًا في مباراة سيكون خاسرًا وسيتم اعتماد خسارته بثلاثية نظيفة لصالح الخصم".

إلا أن سبورت الإسبانية، القريبة من النادي الكتالوني، أكدت أن النادي ليس قلقاً من إيقاف اللاعب الذي حصل على 5 بطاقات صفراء.

حيث لا يتم نقل إيقاف لاعب من بطولة إلى بطولة أخرى، وهو الأمر الذي لا يأتي مشابهًا لموقف ريال مدريد، خاصة أن تشيرشيف تعرض للإيقاف في مسابقة كأس ملك إسبانيا بقميص فياريال.

كما أن المدة المسموح بها لتقديم شكوى هي 48 ساعة من نهاية المباراة، والمباراة أقيمت منذ أسبوع ولم يتقدم نادي ليفانتي بأي شكوى.