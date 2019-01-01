برشلونة ينسى ميسي في أنفيلد بعد السقوط أمام ليفربول

واقعة غريبة بعد قمة ليفربول وبرشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

في واقعة غريبة، أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن حافلة برشلونة غادرت ملعب "أنفيلد" بعد لقاء ليفربول دون اصطحاب قائد الفريق ليونيل ميسي.

وودع برشلونة البطولة بعد خسارته برباعية نظيفة مساء الثلاثاء على يد أصحاب الأرض، رغم سابق انتصاره بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب.

ماذا قالت الصحافة عن عودة ليفربول الملحمية على حساب برشلونة في دوري الأبطال؟

ريمونتادا تاريخية 🔥

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ليلة لن ينساها مشجعو ليفربول 😍 pic.twitter.com/pAuygglG7J — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

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وذكر "إلشيرينجيتو" أن الفريق نسى أن ميسي وقع عليه الاختيار لإجراء تحليل المنشطات بعد المباراة، وغادرت حافلة الفريق ملعب "أنفيلد" بدونه.

وأشار التقرير أن ميسي غادر "أنفيلد" نحو المطار بمفرده في وقت لاحق، ورفض الحديث لوسائل الإعلام المتواجدة بالملعب ومحيطه.

وكان ميسي قد سجل هدفين من الثلاثة لفريقه بمباراة الذهاب، والتي لم تكن كافية ليعبر برشلونة إلى نهائي البطولة التي يغيب عنه منذ 2015.