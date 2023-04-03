برشلونة يفتح النار على تيباس بسبب شهادته الباطلة ضدهم

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا اليوم الإثنين يطالب فيه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، بالاستقالة من منصبه.

ويخضع النادي الكتالوني حاليًا للتحقيق بسبب قضية نيجريرا وقيامه بدفع مبلغ مالي كبير لمسؤول تحكيم يقدر بحوالي 7.3 ملايين يورو على مدار 20 عامًا تقريبًا.

وكان تيباس من بين أكثر المعارضين لبرشلونة بسبب هذه القضية، وطلب برشلونة من تيباس الاستقالة من منصبه بعد أن أشار تقرير في "لا فانجارديا" إلى أنه قدم "أدلة كاذبة" في التحقيق وهو ما نفاه رئيس رابطة الليجا.

وقال برشلونة في بيان مطول للنادي: "لهذه الحقيقة فقط وهو إسناد أدلة كاذبة لا تناسبه وإن كان أيضًا بدافع الكرامة والاحترام لرئاسة الليجا يجب على السيد تيباس الاستقالة من منصبه".

كما أكد البيان أن تيباس كان وراء كل الكواليس لما وصفوه بمؤامرة ضد النادي.

وتابع البيان: "شارك عدد قليل من وسائل الإعلام وصناع الرأي في هذه القضية بنوايا سيئة إلى حد ما ومع قيام الليجا بمساهمات من رئيسها ذهبت في اتجاه واحد فقط وهي محاولة الإدانة أمام الرأي العام للحكم على الحقائق".

وأضاف: "ومع ذلك وإدراكًا منه لهوسه باضطهاد نادي برشلونة وإظهار نفوره بشكل مستمر وكراهيته الواضحة تجاه نادينا فإننا نتفهم أن الرئيس الحالي لليجا سوف يستمر في سلوكه المتمثل في الاستمرار في إلحاق الأذى بنادينا".

وأعلن المحققون قبل أسبوعين إلى عدم وجود روابط واضحة بين مدفوعات برشلونة وقرارات التحكيم على أرض الملعب ومع ذلك دعا تيباس مرارًا وتكرارًا رئيس برشلونة جوان لابورتا لشرح ملايين اليورو التي يدفعها البلوجرانا ولم يقدم الرئيس تفسيرًا رغم أنه أعلن أن برشلونة سيدافع عن نفسه ضد هذه المزاعم.

ويتم التحقيق مع برشلونة حاليًا من قبل السلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتظهر تفاصيل جديدة كل يوم لكن موعد اتخاذ قرار ملموس وعقوبة محتملة ليس محدد.