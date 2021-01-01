برشلونة يناقش مستقبل كيكي سيتيين المحروم من التدريب بسببهم!

سيتيين يزيد من مشاكل برشلونة

كشفت كادينا سير الإسبانية على لسان الصحفي جوردي مارتي إن برشلونة يناقش في الوقت الحالي سبل فسخ عقد كيكي سيتيين مدربه السابق بشكل رسمي حتى يتمكن من التدريب.

سيتيين في الفترة الحالية محروم من التدريب بسبب ارتباطه بعقد مع برشلونة لم يتم فسخه إلى حد اللحظة، الأمر الذي يوقف إمكانية الرجل للتعاقد مع أي نادٍ جديد.

ومنذ نحو 3 أشهر قال راديو كتالونيا إن سلف رونالد كومان على مقاعد البدلاء في برشلونة والمدرب السابق للفريق الكتالوني كيكي سيتيين قد رفع دعوى قضائية ضد النادي لخرقه العقد.

وأقيل سيتيين من تدريب برشلونة بنهاية الموسم الماضي وتحديدًا بعد الخسارة القاسية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ولم يفسخ برشلونة عقد سيتيين بشكل رسمي مما يمنع المدرب الإسباني في خوض تجربة جديدة، ولكن بعد شد وجذب قام النادي بالفسخ أخيرًا.

وحول ذلك يدعي سيتيين أنه لم يتلق دفع بقية المبالغ المتفق عليها وفقًا للعقد الذي أبرمه مع النادي الكتالوني، وأعلن في نيته مقاضاة برشلونة من خلال المحكمة.

إنه موقف يتناقض مع وضع مساعديه الثلاثة في تدريب برشلونة، إيدير سارابيا وفران سوتو وجون باسكوا، الذين تمكنوا من حل وضعهم التعاقدي مؤخرًا على الرغم من حقيقة أنهم حتى 6 نوفمبر الماضي كانوا لا يزالون جزءًا من جدول رواتب موظفي نادي برشلونة.

بالنسبة لسيتيين فقد أرسل لهم رسالة عبر الفاكس من أجل إبلاغهم بضرورة العودة إلى العمل في التاسع من نوفمبر واستدعائهم إلى اجتماع مع كل من المسؤولين عن مناطقهم لإيجاد مسؤولية محددة لهم داخل هيكل كرة القدم على مستوى القاعدة.

برشلونة بحلول كومان الجديدة يتفوق على أوساسونا في الذكرى الـ 121 لتأسيسه

.في النهاية، تلقى ممثلو سيتيين مكالمة من محامي برشلونة في السادس من نوفمبر، الذي أبلغهم أنه تم تعليق إعادتهم إلى مناصبهم وأن عقدهم قيد التصفية، ومنذ ذلك الحين لم تشهد الأمور أي جديد