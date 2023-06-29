برشلونة يمنح النصر "خدمة العمر" بقرار صادم في صفقة بروزوفيتش

علي سمير
Marcelo Brozovic InterGetty Images
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خطوة غير متوقعة من النادي الكتالوني

قام نادي برشلونة الإسباني، بتقديم خدمة العمر لنظيره النصر، في مساعيه للحصول على خدمات مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر.

صاحب الـ30 سنة سبق أن دخل في مفاوضات مكثفة مع النصر، بعد توصل النادي السعودي لاتفاق على ضمه مع إنتر مقابل 24 مليون يورو، ولكن مطالب اللاعب المادية جعلت المفاوضات تتعثر، كما أن تدخل برشلونة جعل الكرواتي يُفضل الانتظار.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لن يسمح بتقديم عرض للتعاقد مع بروزوفيتش من إنتر بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها النادي.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني لا يُريد القيام بأي تحركات في السوق الآن بعد ضم الألماني إلكاي جوندوان في صفقة انتقال حر، لتفادي الوقوع في أزمة مع اللعب المالي النظيف.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية للمدرب تشافي هيرنانديز الذي أخبر إدارة برشلونة بحاجته للمزيد من التدعيمات بخط الوسط ومركز الظهير الأيمن خلال هذا الصيف.

يذكر ان النصر سبق أن تقدم بعرض مبلغ 20 مليون يورو كراتب سنوي على بروزوفيتش، بينما طالب اللاعب بـ30 مليون يورو، ولكن انسحاب برشلونة قد يجعل اللاعب أسهل مرونة في عملية المفاوضات.

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