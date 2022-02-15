برشلونة يملك تقرير مصير جوهرة سانتوس الجديدة!

يملك نادي برشلونة الإسباني حق تقرير مصير أحد أبرز جواهر نادي سانتوس البرازيلي، وهو المهاجم أنجيلو جابرييل.

سانتوس بالفعل لديه ديون مستحقة لصالح برشلونة ولا يمكنه سدادها، والطريقة الوحيدة للسداد من خلال حصول "البلوجرانا" على خيارات تفضيلية في التعاقد مع جواهر النادي البرازيلي.

أنجيلو ظهر للمرة الأولى بالفعل مع الفريق الأول في سانتوس، والغريب أن برشلونة كان يراقبه بالتفصيل لأنه يعد بالكثير، صحيح أن أنجيلو لم يثبت نفسه بعد على مستوى النخبة، لكنه مستهدف باعتباره نجمًا مستقبليًا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يملك فرصة آمنة للتعاقد مع أنجيلو مقابل 35 مليون يورو، لكن يبدو أن الجناح سيصبح ذا قيمة أكبر قريبًا.

وقام برشلونة بإضفاء الطابع الرسمي على العملية مع سانتوس، وضمن الأولوية للتعاقد مع أنجيلو، والفكرة هي أن يجدد مع سانتوس الآن، وعندما يبلغ 18 عامًا، سيتم اتخاذ قرار، لكن يبدو أن "البلوجرانا" سيحصل عليه في جميع الأحوال.

خلال الأسابيع الأخيرة، وتزامنًا مع ظهوره في الفريق الأول، اقتربت العديد من الأندية الكبرى من سانتوس بالفعل، وقدمت عروضًا كبيرة للاعب، لكن النادي البرازيلي لا يمكنه البيع لأن خيار انتقال أنجيلو إلى برشلونة صالح لثلاثة مواسم أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة قيد اللاعب تمامًا، ويملك النادي الكتالوني خيارين، إما أن يقرر التوقيع معه وإحضاره إلى "كامب نو" لإعارته، أو التعاقد معه وإعادة بيعه إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته.

وسيتم اتخاذ القرار من قبل الإدارة الرياضية مع تشافي هيرنانديز، لكن جميع الكشافين الذين أرسلهم برشلونة لمراقبة أنجيلو يشعرون بالدهشة من مستواه.

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