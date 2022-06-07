برشلونة يلجأ لابن كتالونيا حال فشل انضمام ليفاندوفسكي!

برشلونة لديه خطة بديلة حال فشل انضمام ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خطة بديلة لنادي برشلونة في حالة فشل صفقة انضمام المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

حيث ارتبط اسم الفريق الكتالوني بضم نجم العملاق البافاري مؤخرًا بشكل كبير، ولكن من الوارد فشل الصفقة في ظل تعنت إدارة النادي الألماني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يضع المهاجم جيرارد مورينو، لاعب فياريال، كبديل في حال فشل انضمام ليفاندوفسكي.

ماذا يريد برشلونة؟

أوضح التقرير أن جيرارد مورينو يناسب المتطلبات الرياضية لتشافي بصفته مهاجمًا بارزًا يمكنه إحداث الفارق في خط الهجوم.

ويريد برشلونة توقيعًا كبيرًا في هذا المركز ومورينو لديه عقد حتى عام 2027 بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى إمكانية إتمام الصفقة، حيث أن فياريال مستعد للتفاوض وسيقبل حوالي 40 مليون يورو، وهو ما يخطط برشلونة لإنفاقه على ليفاندوفسكي.

وتم وضع اسم مورينو على الطاولة ولكن لم يكن هناك مزيد من الحركة، اللاعب حاليًا يفكر في مستقبله في فياريال وهو ما قد يستغله البلوجرانا.

جدير بالذكر أن جيرارد مورينو كان أحد الناشئين بصفوف فريق إسبانيول الإسباني، كما شارك معهم من عام 2015 إلى 2018، وهو العدو الأول لبرشلونة في كتالونيا.

ماذا قدم مورينو مع فياريال؟

جيرارد مورينو ساهم بشكل واضح في مسيرة فياريال الرياضية حديثًا، حيث استطاع أن يقود الفريق تجاه الفوز بالدوري الأوروبي موسم 20-21.

وكان المهاجم الإسباني قد سجل هدف فياريال الذي أبقى الفريق في المنافسة بالنهائي حتى ركلات الترجيح ضد مانشستر يونايتد، قبل أن يتوج باللقب رفقة زملائه.

وعلى المستوى الفردي، شارك جيرارد مورينو في 211 مباراة سجل من خلالها 94 هدفًا، فيما قدم 33 تمريرة حاسمة لزملائه.

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