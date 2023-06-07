برشلونة لن يكون البطل .. ماذا لو لم يستخدم الدوري الإسباني تقنية الفيديو في 2022-23؟

لو لم تكن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" موجودة في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "لا ليجا" هذا الموسم لما فاز برشلونة باللقب ولتوج ريال مدريد بالدوري!
وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي 2022-23 بفارق كبير عن ملاحقه ريال مدريد وصل 10 نقاط.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فلو غابت التقنية، التي من المفترض أن تمنح الأندية بعض من العدالة التي لا تسمح بها اللقطات الحية، عن المباريات في الموسم الفائت لفاز ريال مدريد بالدوري برصيد 84 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة.
البطل ليس وحده من كان سيتغير بل كذلك كان سيُمنح رايو فاييكانو فرصة اللعب في دوري المؤتمر بحلوله في المركز السابع لكنه أنهى الموسم في المركز الحادي عشر فعليًا.
ووفقًا للصحيفة ذاتها فإن التقنية تدخلت خلال الموسم في 179 قرار واستدعاء بين حكم الساحة وحكام الفيديو وهو رقم قياسي.
وتدخل الـ VAR في 17 مرة ضد ريال مدريد مقابل 7 مرات لصالحهم. أما برشلونة فتدخلت التقنية ضدهم في 6 مرات و7 لصالحهم.
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