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برشلونة يكشف موقفه من خليفة فالفيردي

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هل يتعاقد برشلونة مع مدرب ريفير بليت؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف نادي برشلونة الإسباني عن موقف الفريق من التعاقد مع المدير الفني لفريق ريفير بليت، مارسيلو جاياردو، لخلافة إيرنستو فالفيردي.

التقارير الصحفية الأرجنتينية تؤكد وجود تواصل بين برشلونة وجاياردو لخلافة فالفيردي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلًا عن مصادر داخل النادي أنّ برشلونة لم يتواصل مطلقًا مع المدرب وأنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الصحيفة أنّه لا يوجد خطة للتخلي عن فالفيردي خلال الفترة الراهنة ولن يكون جاياردو خليفته.

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جاياردو هو أفضل مدرب في تاريخ ريفير بليت بتحقيقه 10 بطولات خلال 5 سنوات قضاها مع الفريق الأرجنتين.

وحقق المدرب لقب كوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي في ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد التغلب على بوكا جونيورز في أول سوبر كلاسيكو في نهائي قاري.

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