برشلونة يكشف سبب الاعتماد على ديمبيلي بالرغم من قرب رحيله

كشف سيرجيو أليجري مساعد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن أسباب اعتماد برشلونة على اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليجري وأكد خلالها أن قدرات اللاعب هي السبب في ذلك قبل أي شيء.

وقال أليجري: "ديمبيلي يتدرب بشكل جيد للغاية، وقبل عدة أيام لعب بشكل رائع، ويقدم لنا الكثير من الأمور في الملعب".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك فنحن نعاني من توالي المباريات، وجدول مزدحم للغاية، ونلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، والآن سيكون علينا اللاعب ضد نابولي".

وكان برشلونة قد كشف عن توقف المفاوضات الخاصة بتجديد عقد عثمان ديمبيلي في ظل عدم التوصل لاتفاق مع وكيله.

وشارك اللاعب في مواجهة فالنسيا التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني وانتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف لهدف وصنع الهدف الثاني.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي في صفوف برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني عن الفريق.