فليك يكتفي بـ 24 ساعة لمواجهة ريال مدريد وشكوك حول موقف جارسيا

برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد في 24 ساعة...

خاض برشلونة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، المران الصباحي لليوم الخميس، والذي كان استثنائيًا بعد مرور أقل من 12 ساعة، على فوز الفريق الكتالوني، برباعية ضد بايرن ميونخ.

وتمكن برشلونة، من تحقيق فوزًا كبيرًأ، مساء أمس الأربعاء على بايرن ميونخ، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعبو برشلونة، الذين شاركوا في مباراة الأمس، سيكون لديهم يوم واحد فقط، لخوض مباراة ريال مدريد المرتقبة.

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ومن المنتظر أن يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب ريال مدريد، مساء السبت القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن مران اليوم، خاضه بشكل مكثف من لم يشاركوا في مباراة الأمس، ومعهم من حصلوا على دقائق قليلة في اللقاء، وهم دي يونج، داني أولمو، أنسو فاتي، بالإضافة إلى باو فيكتور.

واستمرت الشكوك حول لحاق إريك جارسيا، بالكلاسيكو، إذ لم يشارك في مران الفريق اليوم، بالرغم من عدم مشاركته أمام بايرن ميونخ، وأفاد التقرير الإسباني، إلى أن اللاعب سيستمر في الغياب بسبب الإصابة.