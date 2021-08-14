مكافأة ضخمة من برشلونة لبيكيه بعد تخفيض راتبه!

نادي برشلونة يقرر أن عقد بيكيه سيتم حتى لو لم يتم تحقيق الشروط المطلوبة، بعد أن خفض راتبه.

قررت إدارة برشلونة أن تمنح اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه القائد الثاني الحالي للفريق كامل مدة عقده حتى نهايتها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن العام الأخير في عقد اللاعب كان سيتم لو تم تحقيق بعض الشروط الخاصة بالمشاركة في العام الذي سبقه.

كان ذلك هو الوضع قبل التخفيض الكبير الذي قبل به جيرارد بيكيه في عقده مع برشلونة خلال الساعات الماضية.

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ووافق بيكيه على اقتطاع جزءً كبيرًا من عقده مع برشلونة من أجل تسجيل عقود اللاعبين الجدد في رابطة الدوري الإسباني.

وينتهي عقد بيكيه الحالي مع برشلونة بنهاية موسم 2023-2024، حال حقق شروط المشاركة المطلوبة في موسم 2022-2023، لكن الآن سيستمر العقد لذلك التاريخ حتى لو لم يحقق تلك الشروط.

وكانت تقارير صحفية قد اقترحت أن بيكيه سيستمر في برشلونة لموسم إضافي بعد موافقته على التفاصيل الجديدة الخاصة براتبه، لكن "موندو ديبورتيفو" نفت الأمر.

جدير بالذكر أن ذلك العقد على الأغلب سيكون الأخير في المسيرة الاحترافية لجيرارد بيكيه البالغ من العمر 34 عامًا في الوقت الحالي.