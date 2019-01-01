برشلونة يقوم بمحاولته الأخيرة من أجل دي ليخت

برشلونة يحاول خطف دي ليخت من يوفنتوس في اللحظات الأخيرة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة ينوي تقديم عرض رسمي أخير لماتياس دي ليخت في محاولة للحاقه قبل الذهاب إلى يوفنتوس.

وكانت التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى أن اللاعب قد يصل إلى تورينو مساء اليوم تمهيدًا للانضمام إلى السيدة العجوز.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن برشلونة سيقوم اليوم بالمحاولة الأخيرة من أجل المدافع الدولي الهولندي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وقرر برشلونة إرسال عرض إلى إدارة أياكس أمستردام مقابل 70 مليون يورو، مع راتب سنوي للاعب الشاب يصل لـ 12 مليون يورو.

وسيتم إرسال هذا العرض من قبل إدارة برشلونة التي تعلم أن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من التوقيع رسميًا لليوفي، ولكنها محاولة تشبه محاولة خطف مالكوم من روما الميركاتو الماضي.

وسيقوم برشلونة بإرسال أحد ممثلي النادي إلى العاصمة الهولندية أمستردام من أجل الالتقاء باللاعب والحديث معه عن مشروع النادي المستقبلي ودوره في خطة برشلونة خلال السنوات المقبلة.

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يذكر أن لاجازيتا ديلو سبورت قد تحدثت بأن كل شيء انتهى بين يوفنتوس وأياكس أمستردام ودي ليخت ووكيل أعماله مينو رايولا منذ أسبوعين.