برشلونة يقلب الطاولة على الاتحاد الأوروبي ويطالب بالتعويض عن قضية نيجريرا

عدم مشاركة برشلونة بالمسابقات الأوروبية سيكلف الاتحاد الأوروبي كثيرًا!

سيطالب نادي برشلونة، الاتحاد الأوروبي، بتعويض مالي ضخم، في حال عدم مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بسبب قضية نيجريرا.

وتم اتهام نادي برشلونة، بدفع مبالغ مالية، لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، من أجل الوقوف بجانب البلوجرانا، في المباريات.

ووفقًا لصحيفة، موندو ديبورتيفو الإسبانية، سيطلب برشلونة تعويض، من الاتحاد الأوروبي، لا يقل عن 100 مليون يورو، إذ قرر عدم مشاركته في المسابقات الأوروبية.

يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الانتظار لإصدار أي قرار، حتى تصدر المحاكم الجنائية الإسبانية، قرارها أولًا، بشأن "قضية نيجريرا".

الجدير بالذكر أن المحاكم الجنائية الإسبانية، تقول إنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي، يدين برشلونة رسميًا.

يذكر أن هناك واقعة سابقة، شبيهة لواقعة برشلونة، مع نادي فنربخشة التركي، الذي تمت معاقبته لمدة عامين دون منافسة في أوروبا، وأعلنت المحكمة براءته.