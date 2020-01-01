برشلونة يقرر مقاضاة نائب رئيسه السابق

نائب رئيس برشلونة المستقيل متهم من قبل النادي

قرر نادي برشلونة مقاضاة نائب رئيسه السابق إيميلي روسو بسبب إجراء مقابلة شخصية مع شخص في النادي بهدف تحقيق أرباح.

وكان روسو قد ابتعد عن منصبه الإداري في برشلونة الصيف الماضي، وذلك بعد خلاف مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وبعد المستجدات التي حدثت في الأيام الأخيرة بين حديث عن مقصلة إقالات في برشلونة، جاء الصدام بين ميسي وأبيدال ثم صدام ميسي مع أفراد الإدارة ليكمل صورة التخبط.

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وحول ذلك، قال إيميلي روسو إن برشلونة يعيش حالة من الانقسام، كما أن هناك العديد من الخلافات بين مسيري النادي والتي لا يبدو أنها ستحل قريبًا.

ورد عليه جوسيب فيفيس المتحدث الرسمي لنادي برشلونة حيث قال: "إذا كان لديه دليل على اتهاماته تلك فعليه تقديمها من أجل التحقيق فيها بدلًا من الثرثرة والفوضى"

ويواصل برشلونة التخبط، حيث استقال عدد من أفراد إدارة النادي بسبب خلافات مع بارتوميو الذي يتهم في الوقت الحالي بدفع أموال للصحف المقربة من النادي من أجل تشويه صورة بعض اللاعبين.

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يذكر أن برشلونة قد قام بتخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70% خلال فترة توقف النشاط من أجل الحفاظ على ميزانية النادي أمام الخسائر التي سببها فيروس كورونا.