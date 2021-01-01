برشلونة يقرر عدم الاستئناف على طرد ميسي

اللاعب فقد أعصابه في الدقائق الأخيرة من نهائي السوبر

أفادت تقارير بأن برشلونة لن يتحرك ضد قرار طرد ليونيل ميسي في نهائي السوبر ضد أتلتيك بيلباو في ظل عدم إدانة حكم اللقاء لتصرفه.

ميسي تم إخراج البطاقة الحمراء له في الشوط الإضافي الثاني بعد ضربه أسيير فياليبري بالذراع وفريقه خاسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

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صحيفة "سبورت" أكدت أن الاتحاد الإسباني سيقرر خلال يومين مدة عقوبة ميسي، ولكن لن يعتبرها مخاشنة زائدة عن الحد أو اعتداء مبالغ فيه.

وأضاف التقرير أن تقرير الحكم جيل مانزانو لم يستخدم كلمة "هجوم" في وصف تدخل ميسي، واعتبر التدخل ضمن إطار اللعبة.

وبحسب القانون رقم 98 التحكيمي، فإن عقوبة ميسي ستكون في حدود مباراتين لثلاثة، ولن تزيد عن ذلك كما تكهنت الجريدة الكتالونية.

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وذكر "صامويل مارسدن"، صحفي الجريدة، أن برشلونة لن يستئنف على القرار إلا في حالة وحيدة أن تعدى الإيقاف مباراتين.

وسيبدأ تنفيذ إيقاف ميسي من اللقاء المقبل لبرشلونة مباشرة، والذي سيكون في مباراة الكأس نهاية الأسبوع.