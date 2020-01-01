برشلونة يُقرر إعارة واجي والدوري الإيطالي الأقرب

لم يُقنع سيتين..

قرر برشلونة أن يُعير لاعبه موسى واجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في سبيل جني مزيد من الخبرات ودقائق اللعب.

وكان كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قد استبعد واجي من قائمة فريقه أمام فالنسيا، وقد بدا واضحًا أنه خارج حسابات صاحب الـ61 عامًا في المرحلة المقبلة.

تقارير من الصحافة الإسبانية أوردت أن إدارة البرسا سترسل الدولي السنغالي نتيجة لوضوح نية سيتين في عدم الاعتماد عليه ولو كبديل.

تورينو هو النادي الأقرب للحصول على خدمات واجي، وبحسب التقارير فإن النادي الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع إدارة البلوجرانا لإنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

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وشارك صاحب الـ21 عامًا في 3 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة اثنين منهما في دوري أبطال أوروبا وواحدة فقط في الليجا بعد إصابة نيلسون سيميدو.

غير أن استبعاد سيتين له من مباراة الكأس أمام إبيزا كانت رسالة واضحة بأنه لن يحظى بأي فرصة للمشاركة حتى في البطولات الأقل أهمية بالنسبة للنادي الكتلاني.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ43 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه تورينو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.