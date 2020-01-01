برشلونة يقترح على جماهيره دعم النادي ماديًا

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تستكمل مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير، ما يعني أن أموال التذاكر الموسمية يجب أن ترد إلى الجماهير التي تحمل تلك التذاكر.

وفي هذا السياق، أصدر برشلونة بيانًا موجهًا لجماهيره حول هذه المسألة، حيث أبلغهم بالطرق المقترحة لاستعادة أموالهم التي دفعوها سلفًا.

وأبلغ برشلونة الجماهير أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها النادي وقطاع كرة القدم بشكل عام بسبب فيروس كورونا لن تمنع في إعادة أموال التذاكر الموسمية إلى الجماهير.

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وجاء في بيان النادي أن 25% فقط من هذه الأموال هو ما يتوفر في الوقت الحالي وهو المقابل للمباريات المتبقية للنادي في كامب نو والتي ستقام بدون جماهير.

وبناء على ذلك الوضع فإن إدارة برشلونة طرحت 3 خيارات أمام الجماهير الحاملة للتذاكر الموسمية من أجل استعادة ما تبقى لها من أموال.

الخيار الأول وهو الحصول على الجزء المتبقي من رسوم التذكرة الموسمية وذلك في نهاية سبتمبر المقبل، والذي ستصل نسبته إلى 25% في حال تعذر إقامة أي مباراة بحضور جماهيري.

الخيار الثاني سيكون في الحصول على هذه الأموال على هيئة خصم على قيمة التذاكر الموسمية للموسم المقبل، أو من خلال أي قسيمة شراء لمنتجات النادي بداية من أكتوبر المقبل.

الخيار الثالث سيكون التنازل عن هذا الحق في التعويض لصالح النادي، وفهم الوضع الاستثنائي الذي يواجه برشلونة اقتصاديًا بسبب الوباء، من أجل استثمار هذه الأموال في تحقيق أهداف النادي الاقتصادية.

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يذكر أن برشلونة قد خسر صدارة الدوري الإسباني لصالح الدوري الإسباني بعد تعادله في مباراة الجولة الأخيرة أمام إشبيلية.