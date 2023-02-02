تألق البولندي ليس كله فوائد!

وسط الأنباء المتعلقة ببرشلونة وظروفه المادية في الآونة الأخيرة، يتلقى النادي جرعة أخرى من المدفوعات المستحقة عليه، هذه المرة بسبب تألق أهم نجومه.

الآن وصل روبرت ليفاندوفسكي إلى تسجيل 23 هدفًا بقميص برشلونة في كل البطولات، وهذا أمر إيجابي لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، ولكنه في نفس الوقت سلبي من ناحية أخرى.

عقد برشلونة مع بايرن ميونخ بخصوص ليفاندوفسكي ينص على أن وصول البولندي لـ 25 هدفًا في كل البطولات يقضي بدفع برشلونة مبلغ 1.25 مليون يورو.

الآن يتبقى هدفان من أجل استحقاق برشلونة لدفع هذا الرقم، بالتأكيد لا يعني تشافي هيرنانديز هذا الأمر ويريد أن يصل ليفاندوفسكي إلى هذا الرقم بأسرع وقت ممكن.