برشلونة يقبل هدية مورينيو ويسعى لضم دافينسون سانشيز!

تقارير صحفية إسبانية تؤكد على اهتمام برشلونة بضم اللاعب دافينسون سانشيز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب دافينسون سانشيز نجم دفاع توتنهام الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ديسماركي"، والتي أكدت أن اللاعب عاد لاهتمامات الفريق الكتالوني بعد سنوات من الغياب.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب منذ أن كان لاعبًا في صفوف أياكس الهولندي.

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وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب يعد ضمن سبعة لاعبين يسعى جوزيه مورينيو للتخلص منهم من صفوف توتنهام.

ويحاول برشلونة دعم دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وبالرغم من قرب حسمه لصفقة إريك جارسيا المجانية إلا أنه يريد ضم مدافع آخر.

وارتبط برشلونة أيضًا باللاعب ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الشاب، والذي أكدت تقارير الأسبوع الماضي أن النادي الكتالوني يتابعه عن كثب.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 66 نقطة.