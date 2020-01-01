خصم مفاجئ لبرشلونة في بطولة كأس جوان جامبر

المباراة تُقام يوم 19 سبتمبر

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قد استقر على منافسه في بطولة كأس جوان جامبر، ويتبقى فقط موافقة الفريق الآخر لإعلان الأمر بصورة رسمية.

بطولة جوان جامبر هي بطولة تقام سنويًا في افتتاح الموسم لبرشلونة وتُلعب من مباراة واحدة ويتم تقديم الصفقات الجديدة من خلالها إلى الجماهير.

وبحسب التقارير، فإن إلتشي تلقى عرضًا من إدارة برشلونة للمشاركة في البطولة بكامب نو، غير أن القرار النهائي في هذا الصدد من النادي الصاعد حديثًا لليجا لم يتخذ بعد.

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إلتشي هو الآخر لن يبدأ الدوري الإسباني قبل 26 سبتمبر نظرًا لخوضه ملحق الصعود خلال شهر أغسطس الماضي، تمامًا كتأجيل أول مباراتين لبرشلونة للمشاركة الأوروبية في الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلتقي إلتشي مع أتلتيكو مدريد وديًا يوم 19 سبتمبر في آخر مباراة استعدادية للموسم الجديد، ولكن عرض برشلونة الجديد يجعل النادي يُفكر جليًا في الاعتذار ومواجهة النادي الكتالوني بنفس اليوم.

رسميًا .. إلتشي منافس برشلونة في كأس جوان جامبر

وأعلن برشلونة اليوم، الأحد، 13 سبتمبر، اتفاقه مع إلتشي ليكون خصمه في بطولة كأس جوان جامبر يوم 19 سبتمبر المقبل.

CONFIRMED ❗

🏆 Joan Gamper Trophy 2020

🏟️ Camp Nou

🆚 @elchecf

📅 19/09 · 7pm CEST

📺 Barça TV+

👌 @EstrellaDammUK — FC (@FCBarcelona) September 13, 2020

للمصادفة، كان يفترض أن يبدأ برشلونة هذا الموسم بمواجهة إلتشي يوم 13 سبتمبر، لكن تم تأجيل المباراة لمنحهما وقتًا للاستعداد للموسم الجديد على أن تلعب في شهر يناير.

يذكر أن برشلونة قد خاض أول مباراة ودية له تحت قيادة رونالد كومان أمام جيمناستيك تاراجونا وفاز فيها بثلاثية لهدف ، وسيلتقي مع جيرونا يوم الأربعاء ثم مباراة جوان جامبر على أن يبدأ الموسم بمواجهة فياريال يوم 26 في الليجا.