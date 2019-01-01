برشلونة يفقد فاتي وأرتور أمام مايوركا

القائمة الكاملة للبرسا بدون الثنائي لهذه المباراة الصعبة..

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا، والمقرر لها مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يستعد إلى أسبوع شاق، حيث سينتهي من مباراة مايوركا ثم يتواجه مع إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة أنطونيو كونتي في سبيل بلوغ الدور ثمن النهائي.

وسيفتقد البرسا إلى جوردي ألبا وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، وانضم إليهم الثنائي إنسو فاتي وكذلك متوسط الميدان أرتور، هذا إلى جانب الظهير الأيمن نيلسون سيميدو.

وبحسب ما أورده الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن أرتور يعاني من آلام في العانة، في الوقت الذي يُعاني فيه فاتي من آلام في أحد الأوتار وقد فضّل فالفيردي إراحة الثنائي حتى لا تتفاقم الآلام وتتحول إلى إصابات طويلة.

مايوركا يقبع في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة ويُقاسي ظروفًا صعبة هذا الموسم، غير أنه لن يكون بالخصم السهل على البلوجرانا، فقد سبق له وأن فاز على ريال مدريد بهدف نظيف منذ بضعة أسابيع، مما يُنذر بمباراة صعبة لكتيبة فالفيردي.

وقد جاءت قائمة برشلونة للمباراة على النحو التالي:

يذكر أن ليونيل ميسي سوف يتصدر المشهد في المباراة المزمع إقامتها في الكامب نو، ويسعى الليو للاحتفال بتتويجه بلقب الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته بأفضل صورة ممكنة أمام مايوركا .