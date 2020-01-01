برشلونة يفتقد لخدمات بيكيه المباراة القادمة

بيكيه سيغيب عن مباراة ريال بيتيس

تأكد غياب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة عن مباراة فريقه القادمة أمام ريال بيتيس، يوم الأحد القادم بسبب الإيقاف.

وحصل المدافع صاحب الـ 33 عاماً، على بطاقة صفراء اليوم في مباراة فريقه أمام ليفانتي، ليغيب عن المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات.

وتغلب برشلونة على ليفانتي، منذ قليل بهدفين لهدف في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الليجا.

المزيد من الفرق

بعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها بيكيه اليوم، وصل إلى البطاقة الصفراء رقم 14 في 27 مباراة هذا الموسم، أما الموسم الماضي حصل على 7 بطاقات في 58 مباراة فقط.

وسيلعب برشلونة خارج قواعده، أمام بيتيس يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الليجا.

فاتي يدخل تاريخ الليجا بثنائية في شباك ليفانتي

جدير بالذكر أن برشلونة حالياً يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول.