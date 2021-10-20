"برشلونة يفتقد شيئًا، ستكون مفاجأة لو تأهل لدور الـ16"

انتقاص من البرسا أم واقعية؟

رغم هزيمة فريقه من برشلونة بهدف نظيف، إلا أن مدرب دينامو كييف، ميرسيا لوشيسكو يؤمن بأن النادي الكتالوني في حالة صعبة تجعل تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة المفاجأة.

برشلونة هُزم في أول مباراتين من دور المجموعات على يد بايرن ميونخ وبنفيكا، قبل أن يستعيد عافيته أخيرًا بانتصار بأقدام جيرارد بيكيه بعد معاناة طويلة أمام النادي الأوكراني.

وقبل المباراة اعتبر لوشيسكو أن برشلونة بات ضعيفًا، ويبدو أنه لم يغير وجهة نظره كثيرًا بعدما كان قد قاب قوسين أو أدنى من الخروج بنقطة من كامب نو.

ماذا قال لوشيسكو بعد مباراة برشلونة؟

وفي حديث للإعلام، قال لوشيسكو "لعبنا بخوف، برشلونة كان أفضل منا في الاستراتيجية والعدوانية".

كما أضاف "لكن بالنسبة لبرشلونة سيكون من الصعب للغاية التأهل عن هذه المجموعة، بنفيكا يلعب بطريقة قوية للغاية".

وواصل صاحب الـ76 عامًا "أعتقد أن بنفيكا من سيتأهل، برشلونة يمر بحالة صعبة فليس من السهل تغيير جيل كامل من اللاعبين".

واختتم في هذا الصدد بقوله "لدى برشلونة الآن مجموعة من اللاعبين الجيدين للغاية، لكن هناك شيئًا مفقودًا، المعركة ستكون بينهم وبين بنفيكا".

ما هي حظوظ برشلونة في التأهل لثمن النهائي؟

بايرن ميونخ قدم خدمة كبيرة لبرشلونة بالفوز على بنفيكا برباعية نظيفة، ليتجمد رصيد النادي البرتغالي عند 6 نقاط في المركز الثاني خلف العملاق الألماني المتصدر بتسع نقاط.

الآن يحتاج برشلونة إلى الفوز في كييف على دينامو مع خسارة بنفيكا في ميونخ أمام البايرن، ثم يتساوى الفريقان في النقاط ويكون الفيصل بينهما مباراة كامب نو.

فوز برشلونة على بنفيكا يجعله في الصدارة وفي حاجة لنقطة واحدة أمام بايرن ميونخ في أليانز آرينا لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

اقرأ أيضًا..