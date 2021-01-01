"برشلونة يفتقد سواريز كافتقاد ريال مدريد لرونالدو!"

وجهة نظر منطقية إلى حد كبير..

بدا واضحًا أن برشلونة يفتقد بشدة إلى لويس سواريز في مركز المهاجم الصريح بعد رحيله إلى أتلتيكو مدريد، ليُشببه أسطورة الكرة الأوروجويانية دييجو فورلان، الوضع بوضع ريال مدريد عند رحيل كريستيانو رونالدو.

برشلونة عجز عن التعاقد مع مهاجم صريح خلفًا إلى سواريز رغم إلحاح المدرب رونالد كومان، إذ أن الأزمة المادية وقفت حائلًا أمام التعاقد مع ممفيس ديباي في الصيف الماضي.

وبالنسبة لفورلان، فإن برشلونة لم يتخذ قرار رحيل سواريز بسبب أدائه في أرض الملعب، بل لأسباب أخرى المتضرر الوحيد منها لم يكن اللاعب أبدًا، بل النادي الكتالوني.

فورلان في حديث صحفي قال في هذا الصدد "بالطبع رحيل سواريز كان خطأ فادحًا، حالما قال برشلونة أنه معروض للبيع عرفت أنه كان خطأ".

كما أضاف "كل ما أعرفه أن الأمر لم يكن له علاقة بأدائه في الملعب، لقد راسلته وقلت له ابقى على طبيعتك لست الأول أو الأخير الذي يحدث معه هكذا، ليس عليك إثبات أي شيء لأي شخص".

وتابع "ولكن عندما تتم معاقبتك على شيء لم تفعله، وعندما لا تزال في حالة جيد، وتلعب بشكل جيد، سيكون هدفك بالطبع هو إظهار أنه لا يزال بإمكانك الأداء".

وواصل "برشلونة يفتقد لويس، يبدو الأمر كما لو رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، لم يكن مجرد رحيل لرونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل إن ريال مدريد افتقد للخمسين هدفًا".

وأتم "لذا إذا قمت ببيع لاعب مثل رونالدو أو سواريز، عليك استبدالهما بآخرين. بمجرد رحيل كريستيانو لم يكن الأمر سهلًا على الريال والآن الأمر نفسه في برشلونة بعد سواريز".

الجدير بالذكر أن سواريز رد على كل المنتقدين بإحرازه لـ16 هدفًا بقميص أتلتيكو مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني حتى الآن.