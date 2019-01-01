برشلونة يفتقد خدمات نيتو لمدة شهرين

سيتم تصعيد الحارس الشاب بينا لتعويض إصابة نيتو

فيسبوك تويتر بلال محمد

استبعد برشلونة الإسباني حارسه الاحتياطي، نيتو لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة كسر معصم اليد الأيسر.

وخضع الوافد الجديد إلى الفريق الكتالوني، لعملية جراحية يوم الثلاثاء، بعد إصابته في التدريبات عند مواجهة نابولي في المباراة الودية.

وانضم الحارس البالغ 30 عاماً، إلى برشلونة في يونيو الماضي، بصفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون يورو، وانضم سيلسين حارس الفريق الكتالوني إلى فالنسيا.

ومن المتوقع أن يتم الدفع بالحارس الشاب إيناكي بينا، لتعويض إصابة بينتو، خاصة مع انطلاق الدوري الإسباني أمام أتليتك بلباو الأسبوع القادم.

ووفقاً للتقارير الطبية، فإن نيتو لن يعود إلى تدريبات الفريق الكتالوني قبل التوقف الدولي في أكتوبر القادم.

ومن المنتظر أن يفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني، مساء الجمعة القادم أمام أتليتك بلباو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.