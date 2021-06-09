برشلونة يفاوض رايولا على ضم نجم ميلان

صفقة تبادلية تلوح في الأفق

يتواجد نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد مع قلب دفاع جديد، بناء على رغبة المدرب رونالد كومان.

برشلونة تعاقد مؤخرًا مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولكن لا يبدو أنه سيكون الصفقة الدفاعية الوحيدة.

أليسيو رومانيولي لاعب ميلان، ظهر على رأس الأهداف المحتملة للفريق الكتالوني، بوجود محاولات من جوان لابورتا رئيس النادي بضمه.

موقع "ميلان نيوز" الإيطالي، أكد أن اللاعب رفض عرض ميلان لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022 مما يفتح الباب أمام رحيله.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى أن برشلونة ظهر الآن كأحد الوجهات المقترحة للاعب هذا الصيف.

ومن جانبه يعمل مينو رايولا وكيل أعمال صاحب الـ26 سنة على الصفقة مع لابورتا، مع إمكانية دخول جونيور فيربو في صفقة تبادلية مع ميلان.

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فيربو كان على وشك الانتقال إلى ميلان في يناير الماضي، ولكن الصفقة فشلت، ومن المقرر أن يرحب النادي الإيطالي بفكرة الحصول على خدماته مقابل تسهيل صفقة رومانيولي.

يذكر أن الأمور لن تكون سهلة لبرشلونة لضم رومانيولي، بسبب وجود اهتمام واسع من باريس سان جيرمان، توتنهام ومانشستر يونايتد بضمه.