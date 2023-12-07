برشلونة يغلق كل الأبواب في الميركاتو الشتوي "إلا باب السعودية!"

البلوجرانا أولويته الآن اقتصادية..

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يبدو برشلونة هادئًا حيال خططه في الميركاتو الشتوي المقبل، ذلك لأن أيًا من المدرب تشافي هيرنانديز أو المدير الرياضي ديكو ليست لديهما أي نية في فتح أبواب النادي للرحيل أمام أي من نجومه.

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يؤمن الاثنان أن التشكيلة بالكاد تتسع لاحتياجات تشافي، ومع صعوبة انتداب لاعبين جدد، سيكون من المخاطرة أن يترك برشلونة أيًا من عناصره للمغادرة.

قائمة برشلونة تشتمل على 19 اسمًا من ضمنها لامين يامال وفيرمين لوبيز، ولذلك. لا توجد أي نية للتفريط بأي لاعب.

أسماء مثل فيران توريس الذي يطمح لفرصة أكبر، أو ماركوس ألونسو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، قد تكون المرجحة إذا اتخذ برشلونة خطوة فتح الأبواب، لكن بالذات في حالة توريس، تشافي لا يريد المخاطرة باسم هام لديه وفي منتخب إسبانيا.

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الباب الوحيد المفتوح هو باب المملكة العربية السعودية، صحيفة "موندو ديبورتيفو" تؤكد أن عرضًا ضخمًا من السعودية من شأنه أن ينعش خزائن برشلونة قد تتغير معه أولويات البلوجرانا في الميركاتو.

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