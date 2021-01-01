برشلونة يعمل على إعادة 25% من جماهيره ضد أتلتيكو مدريد!

نادي برشلونة يريد إعادة ربع ملعب كامب نو في مواجهة أتلتيكو مدريد الحاسمة بالدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يحاول إعادة جماهيره للمدرجات في أسرع وقت ممكن قبل نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن "كادينا سير"، و"كوبي" ، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يريد إعادة الجماهير في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وينسق برشلونة في الوقت الحالي مع السلطات الصحية للحصول على الموافقات اللازمة من أجل عودة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة، وعمل بشكل مكثف على ذلك الأمر في آخر أربعة أيام.

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وحال وافقت وزارة الصحة وبقية السلطات الصحية على الأمر سيتمكن برشلونة من إدخال 24 ألف مشجعًا لمدرجات ملعب كامب نو لكن بشروط محددة.

ضمن تلك الشروط هي توزيع المقاعد بشكل متباعد، وأن يكون توزيع التذاكر بنظام القرعة على الأعضاء ويتم استخدام نظام تدوير فيها، حيث لا يحصل نفس المشجع على تذاكر مباراتين متتاليتين.

وعانى برشلونة بشكل واضح من غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا، حيث انخفضت عائدات النادي كثيرًا عما كانت عليه في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 71 نقطة، ويستطيع الصعود للقمة حال فاز على غرناطة يوم الخميس.