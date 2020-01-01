برشلونة يُعلن موقف ديمبيلي من فيروس كورونا

هل يعود قريبًا..

اطمأن برشلونة على صحة لاعبه عثمان ديمبيلي، بعدما أتى اختبار فيروس كورونا له سلبيًا، ليصبح قادرًا على المشاركة في التدريبات عند العودة من الإصابة والاستعداد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الدولي الفرنسي كان اللاعب الوحيد الذي لم يخضع لاختبارات كورونا عند عودة النشاط وذلك نظرًا لإصابته في وتر الركبة التي وضعت حدًا لمشاركته في موسم 2019-2020.

ووفقًا لمصادر جول، فإن ديمبيلي خضع يوم الإثنين لاختبار فيروس كورونا، وقد أتت النتيجة سلبية، ليعود له الأمل للمشاركة في بعض من المباريات المتبقية هذا الموسم.

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إدارة النادي الكتالوني تعاقدت مع مارتن برايثوايت في فبراير الماضي ليحل محل ديمبيلي في القائمة المحلية بعد تأكد غيابه لمدة تزيد عن 6 أشهر، ليصبح لاعب بوروسيا دورتموند السابق غير قادر على المشاركة بالدوري الإسباني هذا الموسم.

لكن الفرصة ستكون مواتية لصاحب الـ22 عامًا للمشاركة بالقميص الأزرق في دوري الأبطال حال استكمال البطولة، والمتوقع أن يكون في شهر أغسطس المقبل.

وكان برشلونة قد اكتفى بالتعادل الإيجابي مع نابولي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب سان باولو بإيطاليا وتم تأجيل مباراة الإياب حتى أجل غير مسمى بعد اندلاع فاجعة فيروس كورونا

يذكر أن التقارير الواردة من الصحف الأوروبية تؤكد أن دوري الأبطال سيُلعب في أغسطس ولكن لم يتم الاستقرار بعد على طريقة استكمال البطولة، فمن الممكن أن تكون الأدوار المقبلة بنظام مباراة واحدة وليس ذهاب وإياب كما جرت العادة.

