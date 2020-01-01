برشلونة يعلن قائمة مرصعة بالشباب لكأس السوبر باللغة العربية

نادي برشلونة الإسباني يعلن عن قائمته المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني وباللغة العربية.

أعلن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية.

جاء هذا في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي وظهرت فيه أسماء نجوم الفريق الذين تم استدعائهم للسفر للمملكة العربية السعودية.

وظهرت اختيارات فالفيردي كالتالي:

سيميدو وبيكيه وراكيتيتش وبوسكيتس وتوديبو وسواريز وميسي ونيتو ولونجليه وموسى واجي وجريزمان وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو ودي يونج وفيدال وأومتيتي وجونيور وإنياكي بينا وكارليس بيريز وريكي بويج وكويادو وأنسو فاتي وأراوخو وتيناس.

ويبدأ برشلونة مشواره في بطولة كأس السوبر الإسباني بمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

كأس السوبر الإسباني.. برشلونة يفرض سيطرته والعاصمة مدريد تنافس من بعيد

ويواجه الفائز من تلك المباراة المنتصر من لقاء فالنسيا وريال مدريد في نصف النهائي الآخر الذي سيقام الأربعاء حيث وصلا الفريقان مساء الأمس للمملكة.

ويحمل برشلونة لقب بطولة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في صيف 2018 وفاز بها على حساب فريق إشبيلية ليلة تألق الفرنسي عثمان ديمبيلي.

جدير بالذكر أن ذلك النظام يتم اتباعه للمرة الأولى في تاريخ البطولة بخروج المغلوب وبمشاركة أربعة فرق وبتنظيم السوبر خارج إسبانيا وفي الشتاء.