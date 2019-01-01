برشلونة يعرقل انتقال نيمار لريال مدريد

نادي برشلونة يطلب من نيمار التوقف عن التفاوض مع ريال مدريد بشأن انتقاله لهم في الصيف الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة قد طلب من اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أن ينهي أي مفاوضات جارية مع ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد تحدث مع نيمار ليثنيه عن المفاوضات الجارية حاليًا مع النادي المكي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني تضع خطة من أجل عودة نيمار، تضمن نقل كوتينيو الذي لن ينضم لأي فريق إنجليزي هذا الصيف وعدة لاعبين آخرين لباريس سان جيرمان من أجل استعادته.

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وأكدت كذلك أن الإدارة ومعها المدافع جيرارد بيكيه قد تحدثوا مع نيمار ليخرج بشكل علني ويعلن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان ليساعد في عملية مغادرته.

وكان اللاعب وباريس سان جيرمان قد دخلوا في مفاوضات جادة مع ريال مدريد بالساعات الأخيرة لنقله لإسبانيا مقابل مبلغ مالي كبير وصفقة تضمن عدة لاعبين.

جدير بالذكر أن ميزانية برشلونة المتبقية في سوق الانتقالات الجاري تعد محدودة للغاية بعدما ضم كل من جريزمان وفيربو ودي يونج.