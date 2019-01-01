رسميًا - برشلونة يعلن أرقام لاعبيه للموسم الجديد

برشلونة يعلن أرقام قمصان اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وضع برشلونة رسميًا قائمة أرقام اللاعبين بالنسبة للموسم الجديد، والذي سينطلق في السادس عشر من أغسطس الحالي.

وسيترك الفريق الكتالوني بعض الأرقام الفارغة نظرًا لعدم اكتمال قائمته، ونظرًا لاحتمالية التعاقد مع لاعبين آخرين.

وسيرتدي المنضم حديثًا أنطوان جريزمان الرقم 17، بينما سيكون الرقم 21 من نصيب الهولندي فرينكي دي يونج.

وفيما يخص باقي القائمة، فسيكون الرقم 1 من نصيب تير شتيجين، 2 لنيلسون سيميدو، 3 لجيرارد بيكيه، 4 لإيفان راكيتيتش، 5 لسيرخيو بوسكيتس، 6 لتوديبو، 7 لفيليبي كوتينيو، 8 لآرثر ميلو، 9 للويس سواريز، و10 لليونيل ميسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

الرقم 11 لعثمان ديمبيلي، 12 لرافينيا، 13 للحارس الجديد نيتو، 14 فارغًا، 15 للينيجيليه، 16 لموسى واجيه، 17 لجريزمان، 18 لجوردي ألبا، 19 لألينيا، 20 لسيرجي روبيرتو.

الرقم 21 لفرينكي دي يونج، 22 لأرتورو فيدال، 23 لأومتيتي، 24 لجونيور، وعلى هذا الشكل ستغلق قائمة برشلونة حتى إشعار آخر.

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يذكر أن نيمار يعد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف برشلونة خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، وذلك على الرغم من نفي جميع الأطراف لذلك.