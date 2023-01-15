برشلونة يعرض على إنتر صفقة تبادلية للتخلص من كيسييه

ما بين الخيانة والأحلام.. صفقة تبادلية بين إنتر وبرشلونة في ميركاتو يناير!

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي المعروف، عن وجود عرض على طاولة إنتر ميلانو من برشلونة، الذي يرغب في عقد صفقة تبادلية يرحل إثرها فرانك كيسييه إلى الجانب الإيطالي، على أن ينضم مارسيلو بروزوفيتش إلى كامب نو خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

لاعب الوسط الإيفواري انضم إلى البرسا في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن يبدو أنه لم يقنع النادي الإسباني ليكون مهدد بالرحيل عن الفريق بعد شهور قليلة من انتدابه، بينما ستكون وجهته صادمة حيث يعود إلى إيطاليا عبر بوابة الغريم الأزلي لفريقه السابق.

بروزوفيتش جدد تعاقده في مارس الماضي مع إنتر حتى صيف 2026، وهذا الموسم لم يشارك إلا في 12 مباراة فقط بسبب تعرضه للإصابة، لكنه يظل أحد أهداف برشلونة منذ الموسم الماضي.

وقال دي مارزيو في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "في إسبانيا كانت هناك شائعة عن صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلانو مع بروز كلًا من بروزوفيتش وكيسييه، هناك شيء ما تحدثوا عنه ولكن في الوقت الحالي المفاوضات لم تنطلق، الفكرة أتت من برشلونة بينما من جانب إنتر إنهم ليسوا على استعدادا لإجراء الصفقة في الوقت الحالي ولكن هناك تفكير".

الجدير بالذكر أن اللاعب الكرواتي كان على رادار نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضي كذلك.