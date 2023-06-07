برشلونة يعد العدّة.. 4 عمالقة أوروبيون يتنافسون على ضم "مطرود بايرن"

صفقة محورية جديدة في الميركاتو

قد يُفتح باب موسم الانتقالات بين الأندية الكبرى في أوروبا على مصراعيه حول الظهير الفرنسي جايمي بافارد، الذي يبدو أنه قد حصل على الضوء الأخضر من ناديه بايرن ميونخ للرحيل عن الفريق.

شبكة "سكاي" أفادت بين بايرن فتح أبوابه أمام بافارد كي يرحل عن الفريق، مقابل مبلغ يتراوح بين 30-40 مليون يورو للراغبين في ضمه.

تبدو أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضم بافارد، بالذات برشلونة الذي ارتبط اسمه بالظهير الفرنسي في العديد من الأوقات السابقة.

سيكون برشلونة متطلعًا لحسم صفقة بافارد نظرًا لعدم وجود ظهير أيمن أساسي في البلوجرانا، بخلاف كوندي الذي يشارك في هذا المركز وهو ليس مركزه الأساسي، وسيرجي روبيرتو كثير الإصابات ثم استخدام رونالد أراوخو كحل في بعض الأوقات.