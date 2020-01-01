برشلونة يطالب نجومه بإنقاذ النادي من الإفلاس

الأزمة مستمرة لفترة طويلة

أزمة جديدة تهدد استقرار برشلونة الفترة القادمة، بسبب الحالة المالية الصعبة للنادي، بعد أزمة كورونا وغياب الجماهير عن حضور المباريات.

جوسيب ماريا بارتوميو رحل مؤخراً عن رئاسة النادي الكتالوني، ليترك خلفه العديد من المشاكل، قد تهدد برشلونة بالإفلاس.

شبكة "RAC1" أكدت اجتماع محامي النادي مع الممثلين القانونيين للاعبي الفريق، من أجل الحديث عن تخفيض الرواتب لمواجهة الأزمة المالية.

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برشلونة يحتاج لتخفيض أجور لاعبي الفريق الأول بمقدار 190 مليون يورو في غضون أسبوع، لتفادي الإفلاس الذي قد يضرب النادي قريباً.

المهمة ليست سهلة أمام النادي من أجل إقناع اللاعبين بتخفيض الأجور بنسبة 30%، ولكن لو لم يحدث ذلك سيتم إعلان الإفلاس في شهر يناير القادم.

وضع ميسي يعتبر من أكثر الأمور إثارة للقلق، لأنه إذا قرر عدم التجديد، سيجب على النادي دفع مكافأة له بعد نهاية عقده.

كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة، سبق أن تحدث عن هذه الأزمة قائلاً:"همنا الأساسي هو الشؤون المالية، الوباء يؤثر بشكل خاص على برشلونة لأن النادي يعتمد على السياحة التي اختفت تماماً خلال أزمة كورونا".

الرئيس المؤقت لبرشلونة يثير المخاوف حول الأزمة المالية

يذكر أن الأوضاع الحالية بغياب الجماهير عن الملاعب، قد تستمر حتى نهاية الموسم، نظراً لاستمرار وجود الوباء وظهور الموجهة التانية خلال الأسابيع القليلة الماضية في مختلف أنحاء أوروبا.