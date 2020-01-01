برشلونة يضع عينه على خليفة داني ألفيش

نادي برشلونة يستهدف الحصول على خدمات اللاعب سيرجينو دست من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الهولندي سيرجينو دست من صفوف أياكس أمستردام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار برشلونة بشكل واضح خلال الفترة الماضية مما وضعه ضمن قائمة اهتمامات النادي.

وترى إدارة برشلونة الرياضية في اللاعب خليفة لدانييل ألفيش الذي رحل قبل عدة سنوات عن صفوف البلوجرانا، نظرًا للتشابه الكبير في طريقة لعب الثنائي.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فنادي برشلونة قد بدأ في الاستفسار بالفعل عن إمكانية ضمه للنجم الشاب صاحب الـ 20 عامًا في أقرب فرصة ممكنة.

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ويعاني برشلونة في مركز الظهير الأيمن منذ سنوات بعدما رحل ألفيش عن صفوفه، حيث حاول مع البرازيلي دوجلاس وجاء بنيلسون سيميدو من البرتغال، كما غير مركز لاعبه سيرجي روبيرتو.

وتقدر قيمة اللاعب في الوقت الحالي بحوالي 20 مليون يورو، وهو ما يستطيع برشلونة بسهولة توفيره لو أراد حسم الصفقة لصالحه في أقرب وقت.

وكان اللاعب قد شارك هذا الموسم في 36 مباراة رفقة أياكس في كل البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع ستة في إجمالي 2731 دقيقة لعبهم.

جدير بالذكر أن سيرجينو كان قد تم تصعيده لتوه من شباب أياكس هذا الموسم، وهو ما يجعل قيمته السوقية لا تزال منخفضة نسبيًا حتى الآن.