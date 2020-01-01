برشلونة يضع شرطاً وحيداً لبيع جريزمان

النجم الفرنسي لم يقدم موسماً مميزاً

كشفت تقارير مقربة من برشلونة اتخاذ النادي قراره بخصوص مستقبل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الموسم غير المميز الأول له بقميص الفريق.

جريزمان انتقل الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد إلى البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو، ولكن فشل في التألق والتأقلم بسهولة مع الفريق الكتالوني.

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وذكرت "موندو" أن برشلونة يعتبر مهاجمه غير معروضاً للبيع من الأساس رغم عدم تقديمه المستوى المنتظر منه في عامه الأول.

وأضاف التقرير أن النادي الكتالوني لا يريد خسارة لاعبه بعد موسم وحيد، وبعد المبلغ الضخم المدفوع للتعاقد معه، ولكن قد ينفتح على الفرضية في حال وصول عرض ضخم له.

الصحيفة تحدثت عن أن في حال تقدم نادٍ بعرض لشراء جريزمان في سبتمبر المقبل مقابل مبلغ يوازي أو يقترب من المائة والعشرين مليون التي دفعها، فقد يوافق على بيعه.

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ويعاني بطل العالم في 2018 حالياً من إصابة أبعدته عن اللقاءات الأخيرة للفريق، ومشاركته الأوروبية مطلع الشهر المقبل أمام نابولي محل شك.

جريزمان سجل 15 هدفاً وصنع ستة أهداف في موسمه الأول بألوان النادي الكتالوني.