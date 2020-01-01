برشلونة يضع ستة لاعبين على قائمة المغادرين في يناير

الفريق يحاول تقليص العدد

أوضحت تقارير كتالونية الأسماء التي قرر رونالد كومان وإدارة برشلونة رحيلها في ميركاتو يناير المقبل من أجل تقليص عدد اللاعبين بصفوف الفريق.

ويعاني برشلونة مادياً بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الفريق عن الموسم الماضي، ويحاول التفاوض مع لاعبيه حالياً لتخفيض الرواتب دون نجاح.

وذكرت "سبورت" أن النادي وضع ستة لاعبين على قائمة المغادرين بعد خروجهم من حسابات كومان للموسم الجاري.

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أبرز الأسماء هو ماتيوس فيرنانديس الذي حاول الفريق التخلص منه الصيف الماضي وفشل، ويرى أن من يقدم له النصيحة سيتسبب في تدمير مشواره بسبب إصراره على البقاء.

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القائمة تضم كذلك صامويل أومتيتي الذي أصبح خارج الحسابات تماماً حتى بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك مارتين برايثوايت الذي لا يعتمد عليه كومان أساسياً.

ويظهر كذلك جونيور فيربو الظهير الأيسر الذي حاول الفريق بيعه الصيف الماضي بإدراجه في صفقة تبادلية مع إنتر مقابل لاوتارو مارتينيز وأموال.

آخر الأسماء الثاني الشاب كارلس ألينيا وريكي بوتش، واللذان لن يمانع الفريق بيعهما في حال وصول عروض مناسبة.

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وتسعى الإدار للتخلص من تلك الأسماء لتقليص الرواتب وإفساح المجالي للمزيد من التدعيمات التي طلبها كومان.