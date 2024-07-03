برشلونة يضع خطة بديلة لصفقة نيكو ويليامز .. ويستقر على جوهرة كوبا أمريكا

ديكو يؤمن الاتفاق بـ20 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية، عن إحدى الصفقات التي دخلت حسابات برشلونة بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ونقل برنامج "إل شيرينجيتو" عن مصادر داخل النادي الكتالوني، أن هناك خطة بديلة وضعها برشلونة، في حالة عدم نجاح الإدارة بالتعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الطلبات المادية الضخمة لناديه.

وأشار إلى أن هذه الخطة ترتكز على التعاقد مع ماكسيميليانو أراوخو لاعب تولوكا المكسيكي، والذي يقدم أداءً مميزًا مع منتخب أوروجواي، خلال بطولة "كوبا أمريكا 2024".

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وساهم ماكسي أراوخو (24 عامًا)، بشكل مباشر في تأهل أوروجواي إلى الدور ربع النهائي من بطولة "كوبا أمريكا" بالعلامة الكاملة، بعد تغلبه على بنما، بوليفيا والولايات المتحدة، ليضرب موعدًا ناريًا مع البرازيل.

وأوضح البرنامج الإسباني، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قريب من الاتفاق مع الجناح الأوروجواياني على ارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل، بينما سيدفع لناديه المكسيكي 20 مليون يورو.

ويريد برشلونة تعزيز مركز الجناح الأيسر بالتعاقد مع نيكو ويليامز، الذي يتألق مع إسبانيا في يورو 2024، خصوصًا أن هناك اتجاهًا قويًا للتخلص من البرازيلي رافينيا هذا الصيف.