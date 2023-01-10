برشلونة يضحي بديباي لأجل صفقة تشيلسي الجديدة!

ديباي على أبواب المغادرة من برشلونة

يحاول أتليتكو مدريد التعاقد مع مهاجم برشلونة ممفيس ديباي ليحل محل جواو فيليكس القريب من تشيلسي.

ديباي انضم إلى لكامب نو في يونيو 2021، بعقد يمتد لعامين، ينتهي بصيف الموسم الجاري.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، فإنّ أتليتكو مدريد وافق على إرسال فيليكس إلى تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، ويريد تعويضه بمهاجم آخر ومن المحتمل أن يكون ديباي.

الجدير بالذكر، لم يظهر ديباي بتشكيلة تشافي الأساسية كثيرًا، فقد لعب مرتين فقط بالدوري الإسباني، هذا العام، وبسبب ابتعاده أوضح أنه يريد تجربة جديدة في الصيف القادم.

على الجانب الآخر، يصر المدرب تشافي على أنه سعيد مع ديباي، ودعم المهاجم لكسب بضع دقائق في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا ضد إنتر سيتي.