برشلونة يصل إلى طريق مسدود مع شتيجن وبايرن يراقب

يبدو أن فكرة التجديد قد توقفت في الوقت الحالي

يبدو أن مفاوضات برشلونة لتجديد عقد حارسه الألماني أندريه تير شتيجن وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين.

تير شتيجن ينتهي عقده في صيف 2022 ويريد النادي التجديد معه لموسمين إضافيين، ولدى شتيجن شرط جزائي في عقده يبلغ 180 مليون يورو.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن الحارس رفض عرض التجديد الذي عرض عليه من قبل الإدارة للتجديد حتى عام 2024.

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ووفقاً للصحيفة فأن الإدارة عرضت على اللاعب 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد بعقد كامل 13 مليون يورو بالإضافة إلى ميزات أخرى ولكن اللاعب يشعر بأنه يمكن أن يتم تقديره بشكل أفضل، بعد أن تم وضع أموال أكثر للاعبين أقل تأثيراً في الفريق.

ولكن وفقاً لما تم ذكره فأن المفاوضات قد تم إيقافها لأجل غير مسمى بسبب التداعيات الاقتصادية التي تؤثر على النادي في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.

وما هو واضح في الوقت الحالي أن تفعيل العقد الجديد إذا تم الوصول إلى اتفاق سيكون في شهر يوليو ليكون النادي قادراً على الوفاء بشروطه.

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ويبقى الأمر الوحيد الذي تخشاه إدارة برشلونة هو دخول إدارة بايرن ميونخ للمناورة من أجل خطف الحارس في فترة توقف المفاوضات بين البارسا وشتيجن.

يذكر أن البرسا علق نشاطه الرياضي، وأغلق مقراته، بعد أن تأجلت منافسات الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى، إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد.