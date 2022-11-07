برشلونة يصطدم برونالدو ومصطفى محمد يتحدى يوفنتوس .. قرعة الدوري الأوروبي

مواجهات قوية بالدوري الأوروبي

أقيمت ظهر الإثنين 7 نوفمبر 2022 قرعة ملحق دور الستة عشر لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-23، والتي أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام.

القرعة أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، بحضور ممثلين عن الأندية المتأهلة والهابطة لملحق دور الـ 16.

نظام قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي لم يتغير، حيث تم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على الهابطين من دوري الأبطال، والثانية على أصحاب الوصافة من المجموعات، وتجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ما هي المواجهات القادمة في الملحق؟

1-برشلونة ضد مانشستر يونايتد.

2-يوفنتوس ضد نانت.

3-سبورتينج لشبونة ضد ميتييلاند.

4-شاختار دونيتسك ضد ستاد رين.

5-أياكس ضد أونيون برلين.

6-باير ليفركوزن ضد موناكو.

7-إشبيلية ضد آيندهوفن.

8-ريد بول سالزبورج ضد روما.