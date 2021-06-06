برشلونة يصر على التخلص من كوتينيو وخصم ليفربول اللدود مهتم

نادي برشلونة لا يرى لكوتينيو مستقبلًا معه، ويسعى لإعارته لأحد فرق الدوري الإنجليزي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رفض برشلونة بشكل كامل لفكرة استمرار فيليبي كوتينيو في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي لا يرى جدوى من استمرار اللاعب في الموسم الجديد.

لماذا يريد برشلونة التخلص من كوتينيو؟

برشلونة يسعى في الأساس للتخلص من كوتينيو بسبب الراتب المرتفع للغاية للنجم البرازيلي والذي يتواجد ضمن أعلى رواتب الفريق الأول.

بالإضافة لذلك فالاستفادة الفنية منه كانت شبه معدومة في الموسم الماضي والذي أمضاه في إصابات وابتعاد عن التشكيل الأساسي.

كيف يتخلص برشلونة من كوتينيو؟

النادي يعلم جيدًا أن فكرة رحيل كوتينيو بشكل نهائي لن تكون سهلة بسبب القيمة الكبيرة للغاية للصفقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لأندية أوروبا.

لذلك يسعى برشلونة لترك كوتينيو يرحل على سبيل الإعارة، وخياراته الكبرى تتمثل في أندية الدوري الإنجليزي تحديدًا.

من مهتم بالحصول على خدمات كوتينيو في إنجلترا؟

بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، فنادي إيفرتون يأتي على رأس المهتمين بالحصول على خدمات النجم البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية.

النادي كان مستعدًا من قبل لدفع 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، وهو المبلغ الذي يرفضه برشلونة لذلك يفكر في خيار الإعارة مع تحمل كامل راتبه.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ضم كوتينيو من ليفربول مقابل 120 مليون يورو ودفع 15 مليون متغيرات حتى الآن من أصل 40 مليون متاحة.

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