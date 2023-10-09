برشلونة يشعر بالقلق من إصابة جديدة .. نجم الفريق يتدرب منفردًا!

برشلونة يخشى على لاعبيه من الإصابات...

بدأت فترة التوقف الدولي، وبدأ معها قلق الأندية على لاعبيها الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم، من الإصابات المختلفة ومن بين تلك الفرق برشلونة، الذي يعاني.

ويعاني الفريق الكتالوني هذا الموسم، من وجود إصابات كثير ة، إذ وصل بلغ عدد المصابين ستة لاعبين، ويخشى الجهاز الفني لبرشلونة من زيادة عدد الإصابات أثناء فترة التوقف.

وانضم جافي، لاعب الفريق الكتالوني، في فترة التوقف الدولي الحالية إلى صفوف منتخب بلاد إسبانيا، وأصاب انضمامه القلق في قلوب إدارة فريقه.

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وشارك لاعب الوسط في مباراة برشلونة وغرناطة، مساء أمس الأحد، وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماهية اليوم الإثنين، بل اكتفى ببعض التدريبات الاستشفائية.

اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، شارك في عدد كبير من المباريات مع منتخب بلاده وفريقه، وستكون إدارة برشلونة حريصة على أن يتلقى اللاعب معاملة مميزة أثناء فترة وجوده مع منتخب إسبانيا، خوفًا عليه من الإصابات.