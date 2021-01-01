برشلونة يسخر من ريال مدريد وجاريث بيل بواسطة الجولف

ما تحمله مواقع التواصل الاجتماعي

سخر برشلونة من المسلسل الأشهر في تاريخ ريال مدريد الحديث بين النادي الملكي ولاعبه جاريث بيل والذي تضمن تفضيل اللاعب الويلزي لمشاهدة وممارسة الجولف عن الالتزام بواجباته.

بيل رحل على سبيل الإعارة إلى توتنهام خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي ولكن حتى الآن من الممكن أن يضطر النادي الملكي لاستعادته بداية من الموسم المقبل.

وخلال مباراة برشلونة وغرناطة في كأس ملك إسبانيا مساء أمس، احتفل أنطوان جريزمان وريكي بوتش بطريقة الجولف بعد تسجيل أحد الأهداف في مباراة انتهت بخماسية مقابل 3 لصالح النادي الكتالوني.

وبعد المباراة بساعات كتب برشلونة رسالة ساخرة من ريال مدريد وجاريث بيل عبر تغريدة على حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي باستخدام صورة احتفال جريزمان وبوتش.

التغريدة تضمنت كلمات "برشلونة، العودة، الجولف، على هذا الترتيب" وهي نفس الرسالة التي حملها جاريث بيل والتي أثارت الجدل بعبارات "ويلز، الجولف، مدريد، على هذا الترتيب"

— José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) February 4, 2021

ولكن بعدها بدقائق قام برشلونة بتعديل الوصف المكتوب على الصورة من خلال عبارة "هذه اللحظة" فقط مع رمز لملعب الجولف، ولكن عدد من الصحفيين والجماهير التقطوا التغريدة القديمة ونشروها على أوسع نطاق.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2021 هذه العبارة التي رفعها جاريث بيل كانت سببًا في ارتفاع موجة الغضب ضده في ريال مدريد سواء من قبل الجماهير الرافضة لمثل هذه التصرفات أو المدير الفني زين الدين زيدان الذي بدأ الموسم معه بأزمة.

— Sam Dean (@SamJDean) November 19, 2019

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الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي لبرشلونة قد اعتاد إثارة الجدل مؤخرًا حيث ظهر ذلك من خلال إشعال فتيل المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل وبعد مواجهة الفريق الكتالوني أمام يوفنتوس.