برشلونة يستهدف نجم فياريال وشرط واحد يجعل الصفقة مستحيلة

اللاعب يحظى بإعجاب الكتالونيين

بدأت إدارة برشلونة في وضع أهداف سوق الانتقالات الصيفي القادم لدعم صفوف الفريق ورفع مستوى جودته ليعود للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وذلك رغم عدم وضوح مستقبل مدربه في ظل إعلان تشافي رحيله بنهاية الموسم الجاري وحديث الإعلام عن إمكانية تراجعه عن القرار بضغط من الرئيس وحاشيته.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت أن جناح فياريال القادر على اللعب في الوسط، أليكس باينا، أحد أبرز أهداف البارسا في صيف 2024، خاصة لجودته في التمرير وفتح الخطوط وقدرته على شغل عدة مراكز في خطة لعب 4-3-3 المفضلة في كامب نو.

صاحب الـ22 عامًا كان قد جدد عقده الصيف الماضي حتى عام 2028 مع وجود شرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، لكن المسؤولين في البارسا يُدركون أنهم قادرين على التوقيع معه برقم أقل، قد يصل إلى 40 مليونًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أنه رغم هذا الاهتمام وجودة اللاعب والتوقعات الكبيرة بانسجامه السلس مع الأجواء في كتالونيا، إلا أن فرص التعاقد معه تبقى صعبة بسبب الظروف الاقتصادية للبارسا، مشيرة إلى أن هناك شرط واحد يجعل الصفقة مستحيلة تمامًا وهو بقاء جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد، حيث يشغل نفس المركز ويقوم بذات المهام.

يُشار إلى أن باينا لعب 27 مباراة في الليجا هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع 9.