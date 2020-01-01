برشلونة يستغل فيروس كورونا لخطف جايا من فالنسيا

هل ينتقل جايا من فالنسيا إلى برشلونة؟

يريد برشلونة الاستفادة من الوضع الصعب الذي يعيشه فالنسيا على المستوى الاقتصادي ليتعاقد مع خوسيه لويس جايا خلال الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن سوق الانتقالات الصيفية هذا العام سيكون الأقل إنفاقًا لجميع الأندية منذ سنوات طويلة بسبب التوابع الاقتصادية لفيروس كورونا.

ونتيجة لذلك، تعاني الأندية المتوسطة أكثر من تلك الكبيرة التي تستطيع تعويض النواقص من خلال مصادر وأرباح أخرى من وسائل مختلفة.

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لهذا السبب يريد برشلونة الاستفادة من معاناة فالنسيا ماديًا وحاجة الخفافيش إلى بيع أي من لاعبيه بعد فيران توريس الذي انتقل إلى مانشستر سيتي.

ويريد برشلونة التعاقد مع الظهير الأيسر خوسيه لويس جايا، والذي لديه شرطًا جزائيًا يقدر بـ 50 مليون يورو، ولكنه سينتقل بقيمة أقل في حال أراد فالنسيا بيعه.

ومع تقدم ألبا في العمر، واقتراب رحيل فيربو إلى إنتر في حال انتقل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، فإن التعاقد مع جايا يبدو منطقيًا.

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يذكر أن برشلونة يرتبط بعدد من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي تشكل ميزانية الرواتب عبئًا على الميزانية.