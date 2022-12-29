برشلونة يستخدم صفقته الصيفية لحل الأزمة المالية

اهتمام إنجليزي بالحصول على خدماته

قرر نادي برشلونة الإسباني بقيادة رئيسه جوان لابورتا، استخدام لاعبه فرانك كيسييه من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

برشلونة يمر بفترة صعبة مع قواعد اللعب المالي النظيف، ويحتاج إلى سيولة مالية لتسجيل جافي والتجديد لكل من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة لا يمانع التخلي عن كيسييه خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم ضمه من ميلان بالمجان منذ بضعة أشهر قليلة.

وأوضحت أن النادي الكتالوني يبحث عن عرض لا تقل قيمته عن 15 مليون يورو للتخلي عن الدولي الإيفواري، وسط اهتمام من نادي توتنهام الإنجليزي بالحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن كيسييه البالغ من العمر 26 سنة، ظهر في 13 مباراة مع برشلونة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة واحدة.